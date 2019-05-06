28所國小改社福機構 長照中心有5校

2019-05-06 08:51

〔記者林曉雲／台北報導〕學校用地要改做長照中心，依法須先變更土地使用用途。教育部統計，目前廢校或遷校的校舍轉為社會福利設施共28校，其中屏東縣九如國小舊校區、台東縣隆昌國小、台東縣忠勇國小、澎湖縣小門國小、高雄市新興國小田寮分班等五校，遷廢校之後的土地轉移給縣市政府，再規劃為老人日間照顧中心。

教育部國教署中小學組長武曉霞表示，依地方制度法規定，國民中小學之用地及建物為地方政府所權管，宜由地方政府配合當地實際需求與施政方向辦理校園閒置空間活化；依「公立國民中學及國民小學校園舍空間多元活化注意事項」，用途類別包含社會福利設施等13種用途，活化原則包括文教公益為先、校園舍安全為要、兼顧多元需求等，已明列校園空間可活化為社會福利設施，包含長照中心；學校亦可結合地方機關或社區及民間團體資源，在不影響學校教學前提下，共同合作或租借用學校所提供空間，以規劃活化用途。

高雄市政府即運用大同國小部分閒置教室，規劃設計為「大同福樂學堂日間照顧中心」。時任高雄市長陳菊表示，該日照中心是教育、衛生醫療及社會福利合作之下的美好成果。

武曉霞指出，考量老人日照中心等社會福利場地需要專業、完整且適宜老人活動之設備，其地點及空間之擇定亦需完善及專業評估，國民中小學校舍為地方政府所權管，校園空間活化須配合地方重大政策，宜由衛生福利部本權責遴選適宜之校舍後，逕洽各地方政府相關單位辦理。

屏東縣九如國小舊校區的學校土地及建築物，在辦理管理者變更為縣府後，移由屏東縣政府社會處管理，規劃為老人日托照顧、老人及社區活動場所；台東縣隆昌國小的土地管理移撥台東縣衛生局，規劃作為東河鄉日間照顧中心使用。

澎湖縣小門國小廢校後，由澎湖縣政府社會處規劃西嶼社會福利館，已於105年辦理「你我的家─西嶼社會福利館」歡喜迎幸福揭牌活動；台東縣忠勇國小土地管理移撥台東縣衛生局，規劃作為長濱鄉長期期顧中心使用，並已完成管理機關變更；高雄市新興國小田寮分班由社會局委託「星星兒社會福利基金會」管理，目前校舍進行日間照顧。

至於高中職及大專目前無改作長照中心，國教署高中職組長韓春樹表示，依「教育部促進學校財團法人辦理不動產活畫實施原則」，私立學校可出租閒置不動產給長照機構，但涉及投資成本高，迄今無私校申請出租。

停辦4年多的永達技術學院曾考慮轉為長照機構，但未妥善處理欠薪等問題，教育部認定涉變相賣校產，已發文屏東地方法院聲請解散董事會，預計明年1月9日後解散學校財團法人，將成為第一所被清算校產的大專院校。也傳出有大專和在地醫院擬以產學合作名義合辦長照，教育部強調，產學合作應以學生學習為目的。

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