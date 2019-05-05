醫學演講會示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」

2019-05-05 22:28

〔記者歐素美／台中報導〕台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會及台灣耳科醫學會，今天在台中慈濟醫院舉行演講會，並首次示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」，由泰國專家醫師操刀，展現這項技術已十分成熟的手術，期待國內醫界早日跟上潮流。

醫師齊聚台中慈濟醫院觀摩學習，擔任大會會長的台中慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科部主任吳弘斌表示，這次演講會特別依耳鼻喉科領域最新進展與熱門議題，邀請加拿大、美國、德國、韓國、日本、泰國與中國等10位不同專長外賓與會，共安排逾30場演講，提供與會者豐富學術饗宴。

吳弘斌表示，學會除邀請「耳咽管氣球擴張術」德國發明人與氣球擴張器械公司創辦人來台，引介以專用器材治療耳咽管疾病病人耳鳴、耳悶塞等症狀的醫學新創發展，也安排現場示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」。

吳弘斌說，以往甲狀腺切除手術路徑包括腋下、乳暈及頸部等，近年頭頸部外科的新興發展趨勢是口腔前庭，外觀完全沒有傷口。

台中慈濟醫院頭頸外科主任周一帆指出，「經口內視鏡甲狀腺切除手術」在病人下嘴唇內緣黏膜切開0.5到1公分大小的三個傷口置入套管，透過內視鏡導引，搭配器械及超音波刀切除甲狀腺，全程監測喉返神經術中活性，病人術後外觀沒有疤痕，復原狀況良好，台中慈濟醫院已有多個成功病例，這次邀請泰國專家Pornpeera Jitpratoom醫師親自示範，希望藉此讓更多人了解這項成熟的手術並跟上潮流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/