醫學演講會示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」
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2019-05-05 22:28

〔記者歐素美／台中報導〕台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會及台灣耳科醫學會，今天在台中慈濟醫院舉行演講會，並首次示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」，由泰國專家醫師操刀，展現這項技術已十分成熟的手術，期待國內醫界早日跟上潮流。

醫師齊聚台中慈濟醫院觀摩學習，擔任大會會長的台中慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科部主任吳弘斌表示，這次演講會特別依耳鼻喉科領域最新進展與熱門議題，邀請加拿大、美國、德國、韓國、日本、泰國與中國等10位不同專長外賓與會，共安排逾30場演講，提供與會者豐富學術饗宴。

吳弘斌表示，學會除邀請「耳咽管氣球擴張術」德國發明人與氣球擴張器械公司創辦人來台，引介以專用器材治療耳咽管疾病病人耳鳴、耳悶塞等症狀的醫學新創發展，也安排現場示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」。

吳弘斌說，以往甲狀腺切除手術路徑包括腋下、乳暈及頸部等，近年頭頸部外科的新興發展趨勢是口腔前庭，外觀完全沒有傷口。

台中慈濟醫院頭頸外科主任周一帆指出，「經口內視鏡甲狀腺切除手術」在病人下嘴唇內緣黏膜切開0.5到1公分大小的三個傷口置入套管，透過內視鏡導引，搭配器械及超音波刀切除甲狀腺，全程監測喉返神經術中活性，病人術後外觀沒有疤痕，復原狀況良好，台中慈濟醫院已有多個成功病例，這次邀請泰國專家Pornpeera Jitpratoom醫師親自示範，希望藉此讓更多人了解這項成熟的手術並跟上潮流。

  • 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會及台灣耳科醫學會在台中慈濟醫院舉行演講會，並首次示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」。（台中慈濟醫院提供）

    台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會及台灣耳科醫學會在台中慈濟醫院舉行演講會，並首次示範「經口內視鏡甲狀腺切除手術」。（台中慈濟醫院提供）

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