418大地震散布松仁路地裂假消息 警逮一對男女最高罰3萬

2019-05-05 14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕上月18日下午1時許花蓮發生規模6.1級的地震，沒想到地震後半小時，竟有人上傳台北市信義區松仁路從大樓往下看的俯視照片，聲稱路面在地震後裂開，後證實是柏油填縫膠造成，但假訊息謠言引起民眾恐慌，警方循線查出散播這起假訊息的一對男女，他們都稱自己「未經查證」就散布出去，警詢後依違反社會秩序維護法第63條規定送辦，恐面臨最重3萬元罰鍰。

當天花蓮地震發生後，台北市亦發生劇烈搖晃，隨即在1點半左右，就有民眾透過LINE等通訊軟體快速轉傳「台北市松仁地上出現巨大裂痕」訊息，並夾帶從高處拍攝松仁路疑似地裂照片，引發恐慌，後證實是柏油外洩所致。

警方後續質疑是否有人刻意惡意捏造假訊息，企圖以假天災來擾亂民心，刑事局電偵大隊成立專案小組擴大追查消息來源，並依媒體報導時序，搜尋網友熱烈討論的各個社群平台，發現最早是在【台大PTT網站】當天下午13時23分，有網友發表文章標題【爆卦_馬路裂開了】，並清查出該文章是由台中市賴姓女網友所PO。

賴女澄清照片不是她拍的，而是從網友群組轉貼的，警方溯源逐層追查LINE通訊軟體群組訊息，終於找到原始拍攝者的王姓男子，通知王男到場說明，王男表示，地震當下，第一時間從公司拍攝到松仁路面裂痕照片，承認在沒有查證下，立即在1時7分以「松仁路馬路裂開」標題加上手機中所拍攝照片，發送到Line群組中，沒想到短時間竟遭大量轉傳出去。

警方表示，王男「未經查證」擅將自己拍攝及撰寫松仁路地裂之圖文以LINE群組散布，賴女又「未經查證」將照片圖文張貼在公開網站，造成擴大轉傳效應，兩者行為導致渲染性假消息效應，引起國人產生假天災恐慌，遂將兩人依社會秩序維護法第63條規定「涉及散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定，由轄區信義分局報請法院裁處；也呼籲民眾在刊登任何重大訊息及轉貼來路不明文章前，必須先查證內容再發表，以免觸法。

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