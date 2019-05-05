康乃馨花價漲1倍 議員自掏腰包分送2萬朵

2019-05-05 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕母親節將屆，儘管今年花價翻倍漲，但市議員鄭功進看到不少小朋友望花興嘆，特別自掏腰包準備2萬朵康乃馨，前往東南區各公所、市場、社區活動中心等處發放，透過贈花過程也提醒鄉親，再忙也別忘了給每個家中最重要的女人說聲感謝。

鄭功進指出，今年氣候多變，康乃馨收成產量大幅減少，根據台中市5月份最新的花卉市場批發報價，單單一株康乃馨已經漲到7~8元，相較去年同期，價格整整翻了一倍，且越接近母親節，民眾買康乃馨只會更貴，雖然多數鄰里皆會主動舉辦母親節活動，但家人間各自表達內心的感謝，才是這個節日的初衷。

鄭功進強調，此次會加碼買2萬朵康乃馨，主要是身兼後車頭發展協會的榮譽理事長，又順利在去年底選舉中連任，應肩負推廣「分享希望分享愛」的精神價值，提醒民眾感恩家中最偉大的女性。

陳姓民眾說，這次康乃馨的花價漲幅十分有感，本想說今年就吃個飯順便省下買花的一筆開銷，想不到來趟區公所辦事，還能拿到議員免費發送的這束康乃馨，一定可以讓這個母親節能過得更加圓滿。

正在準備國家考試的李姓考生則說，當全職考生也不好意思花父母的錢再去買禮物，相信這朵康乃馨，正好可以跟今年要考上公務員的承諾，當成最好的母親節禮物。

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