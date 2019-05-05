新北十三層遺址 中秋節夜間光雕見客

2019-05-05 13:44

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區十三層遺址，深受遊客喜愛，有「天空之城」、「龐貝古城」的稱譽。新北市長侯友宜今年3月初邀請交通部長林佳龍，到十三層遺址視察，並提出十三層遺址加設夜間光雕的構想，林佳龍當場表示支持；台灣電力公司表示，台電將和國際光雕藝術大師周鍊聯手點亮十三層遺址，預計中秋節就能看見十三層遺址夜間光雕的美景。

台電指出，十三層遺址照明計畫已審查通過，4月24日舉辦地方說明會，十三層遺址如天空之城般壯觀，希望藉點亮計畫重現昔日黃金風貌，為金瓜石美麗夜晚再添一分歷史氛圍。

林佳龍曾給侯友宜建議說，要推動十三層遺址的夜間光雕，應該要找國際專業照明設計大師周鍊協助；台電公司這個計畫，因此找來曾任美國最大建築照明設計公司BPI總裁，更曾為紐約自由女神像、北京頤和園、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓與台灣奇美博物館、北港朝天宮等知名建物設計照明的國際大師周鍊，與藝術家何采柔共同創作。

在觀察鄰近聚落燈火及海上漁火後，規劃融合在地環境，以不同亮度的琥珀色柔和燈光，在晚間6至9時點亮十三層，讓遺址本身就如戶外美術館，往後自公路或火車旅經金瓜石的民眾，都能感受昔日十三層的黃金歷史風貌，此計畫預計今年9月13日中秋佳節點燈。

龍山里里長陳志強同時也是黃國昌瑞芳服務處秘書，他感謝台電能在所有國營企業中，第一個成立文資保存部門，才能在這一次，於其管理的十三層遺址，從公共藝術的方向有了開始。

陳志強說，感謝立委黃國昌在各部會的協調與文化平台的催生，讓這個跨中央地方的文化平台能從現在開始，定期為世界遺產潛力點的水金九，陸續的推進。這是一個起點，對點的突破、點與點的串連，成為有深度旅遊潛力面的區域觀光。

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