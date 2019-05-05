齋戒月明展開 北市籲雇主勿勉強外勞飲食安排

2019-05-05 11:46

〔記者蔡思培／台北報導〕伊斯蘭教的齋戒月將於明天展開，為期一個月。台北市目前有4萬多名印尼籍外籍勞工，多是信仰伊斯蘭教，北市勞動局呼籲請雇主，齋戒月間要尊重外籍勞工多元宗教信仰，不要刻意勉強其飲食安排。

北市勞動局長賴香伶表示，北市印尼籍工作者主要信奉伊斯蘭教，齋戒月對他們而言非常重要。外勞朋友協助很多台灣家庭照顧患病的長輩，支撐他們的往往是家庭和宗教的力量。外勞在齋戒期間白天要禁食，但仍需繼續工作，將面臨體力上的考驗。

賴香伶呼籲雇主，基於對不同宗教信仰的尊重，給予穆斯林們多些包容與關懷，使他們完成齋戒的功修，得到精神的慰藉。北市府也將在開齋後第一個週日（6月9日），於大安森林公園舉辦「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，讓結束齋戒月的外勞可以歡慶傳統節日。

根據伊斯蘭曆，5月6日到6月5日止是為期30天的齋戒月，所有穆斯林在日出後到日落前都不能飲食。齋戒是阿拉給穆斯林的生命功課，要人們體驗飢餓感受，同時惜福感恩、戒除慾望。

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