12星座媽媽不一樣 母親節吃大餐怎麼選？

2019-05-05 09:57

〔記者楊雅民／台北報導〕母親節請媽媽吃大餐，選餐廳常傷透腦筋，王品集團針對12星座的媽媽整理出孝親大全，讓火象、風象、水象和土象的媽咪都能過個開心的母親節。

「天下的媽媽都是一樣的，哦~」錯了！天下的媽媽其實很不一樣！火象媽咪吃軟不吃硬、風象媽咪永遠求新求變、水象媽咪浪漫富感情、土象媽咪走超務實路線。

王品集團針對旗下8品牌聯手提供孝親大全，土象媽咪走超務實路線，建議可選擇王品旗下「丰禾日麗」台菜和「hot 7」新鐵板燒料理，還有以「家」為出發的和風洋食料理陶板屋。

水象媽咪靈魂中始終有一個浪漫、感情豐富的少女，趁母親節建議可帶她們到「王品台塑牛排」，也可以到「原燒」，用餐就送燒肉玫瑰花，重溫當年與爸爸戀愛求婚的甜蜜回憶。

火象媽咪開朗又熱情，「西堤」牛排今年為媽咪量身打造豪氣的搖滾牛肋骨大餐，即日起至5月30日，平日期間持優惠券，點4客經典套餐直接送媽媽搖滾牛肋骨乙份。

在「莆田」款待霸氣的火象媽咪也是很好的選擇，莆田曾被「網路溫度計」評選為「高CP值聚餐必吃中式星級餐廳」之一，菜單中的「莆田十最」是最經典的代表菜色。

風象媽咪被視為時尚美魔女，建議可到「夏慕尼」品嚐一次可吃到12道餐點的套餐，有干貝、明蝦、魚子醬等奢華食材，讓風象媽咪優雅當貴婦。

以「法式越南料理」風格的休閒主題餐廳沐越，融合經典法式的菜色，深獲喜好嚐鮮異國料理的民眾喜愛，也可抓住喜歡嘗試新事物的風象媽咪的胃。

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