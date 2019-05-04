金門文化獎頒獎 評審向「金門靈魂的工程師」致敬

2019-05-04 22:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今晚在昇恆昌大飯店舉辦第4屆「金門文化獎」頒獎典禮，5名得獎者糊紙達人翁文林、土木匠師沈富春、書法家洪啟義、文史作家林馬騰及書畫家陳素民均親自出席；沈富春獲獎後，當場將10萬元獎金捐出做公益。

代表評審團致詞的金門大學人文社會學院長陳益源說，一個地方的文化就是一個地方的靈魂所在，要向這些得獎者、「金門靈魂的工程師」致敬。

「金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者可獲頒文化獎章、證書及獎金新台幣10萬元。

金門文化獎象徵地區最高的文化榮譽，不僅獲獎人親自出席，家屬也幾乎全員到場，上台為得獎獻花，一起感受這分榮耀。縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍也到場祝賀，以示重視。

縣長楊鎮浯說，一位文化獎得主，除了考量他的藝術成就、文化上貢獻，還考慮在貢獻過程中為地區累積的能量。

楊鎮浯說，放大而言，文化是無所不包，藝文是無所不包，傳統可能被藝文界人士所定義的藝文之外，還加上常民的生活態度、島嶼的美學，再加上藝文界的努力，讓它成為這島上可以傳承的價值觀；相信有前輩的努力、支持，地區一脈相傳的精神，金門作為一個以文化深耕的島嶼當之無愧。

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