拜「豬母神」求好姻緣 57人玩拋繡球配對成功率是…

2019-05-04 20:55

〔記者楊金城／台南報導〕拜豬母神、求好姻緣，北門井仔腳鹽田的鎮海將軍廟今天首度舉辦熱鬧有趣的「相親」活動，安排拋繡球、求姻緣線、戀戀鹽田牽紅線來為未婚男女配對，希望未來有好消息傳出。

鎮海將軍廟奉祀全台唯一豬臉人身的「豬母娘娘」，相傳求姻緣靈驗，管理鎮海將軍廟的井仔腳興安宮特地在豬母娘娘（鎮海將軍）的神誕日，與雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南市台灣婚慶文化協會、北門商圈合辦「戀戀鹽田牽紅線、圓緣情訂井仔腳」活動，希望帶動濱海觀光。

報名的未婚男性有38人，比未婚女性19人多出一倍，一整天的配對活動除了參拜興安宮紀府千歲，也拜豬母娘娘求好姻緣，還在鹽田用紅線布置一條浪漫的圓緣步道，台南市異業交流協會另安排配對男女玩起有趣的夾紅豆、洗愛玉遊戲、搭「愛情列車」遊覽井仔腳、喝下午茶，增加互動，提升彼此好感。

最好玩就是在鎮海將軍廟前的海堤上舉辦仿古的拋繡球，男主角等待女主角們拋繡球，氣氛熱鬧。

豬母娘娘最後成功促成的只有4對佳偶，雲管處長徐振能扮起月老，為接到繡球配對的男女祝福，也祝福未配對、還未找到對象的參加者要再努力覓得良緣。

這場結合民俗文化的未婚配對活動，為井仔腳帶來觀光新創意，不少遊客看了都覺有趣，吸引認識北門人文、自然生態、特色產業和觀光。

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