台南五月音樂季登場 越夜越熱鬧

2019-05-04 19:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「2019Tainan May Jam」台南五月音樂季今天在新化虎頭埤風景區登場，30組各國的團體接力獻藝，外籍遊客湧入，活動走自然風，就在草坪上欣賞精彩的表演，晚間人潮更多，越夜越熱鬧！

Tainan May Jam由Axel所創辦，市政府觀旅、文化等局協助推動，已邁入19屆，連續第7年在虎頭埤登場，今午由新化國小醒獅團的表演中熱鬧揭幕，從白天熱鬧到夜晚。

活動為期2天，來自德、美、英、日、香港、印尼、奧地利、加拿大、菲律賓等，以及台南在地的獨立樂團共襄盛舉，陣容堅強，也吸引外籍遊客參與。

觀旅局指出，Tainan May Jam屬於草地音樂會的形式，親子們自備野餐墊，可以悠閒、自在欣賞表演，團體獻唱的多以自創曲為主，沒有口水歌，帶來與眾不同的活動風格。

由於今年有逾70組的樂團報名，精挑細選之後，可以呈現更多樣貌的曲風，快、慢、動感、抒情等都有，老少咸宜，大人聽歌，小朋友在草坪上嬉戲，氣氛輕鬆、活潑。

今年首度與南科的自造基地團隊合作，晚間進行50架無人機燈光秀，搭配音樂與LED的變化，點亮虎頭埤的夜空。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/