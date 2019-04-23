台南「最長壽」的異國音樂交流 5月音樂季虎頭埤草地開唱

2019-04-23 17:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019 Tainan May Jam台南五月音樂季」，今年有24組來自在台灣的外籍朋友表演團隊，以及台南在地獨立樂團接力演出，今（23）日市長黃偉哲、活動創辦人Mr.Axel偕同表演團體，用歡樂歌聲邀請大家一起來虎頭埤風景區體驗結合本土與異國文化的年度音樂盛事。

台南五月音樂季將於5月4、5日在新化虎頭埤風景區舉辦。黃偉哲說，台南五月音樂季已經19年了，不論之前是在海邊、秋茂園，或是現在的山邊虎頭埤，未來希望有更多方式讓獨立樂團與民眾親近的展現機會，將會再找適當時機、適當地點繼續舉辦。

創辦人Axel表示，五月音樂季在景色優美的虎頭埤風景區舉行，每年參加的人數也持續增加，民眾到虎頭埤野餐聽音樂、享受美好的大自然，今年活動走環保風，鼓勵民眾參加音樂季時能自備杯子及餐具，達到垃圾減量目的。

觀光旅遊局表示，5月4日開場表演將由「新化國小醒獅團」精彩表演，傍晚5點並有「新化鎮狩宮什家將團」藝陣演出。此外，5月4日當日也將首度與南科智慧機器人自造基地無人機團隊合作，將於晚間7點左右帶來50架無人機燈光秀點亮夜空，現場特色市集也有小吃及各式異國風味美食。

音樂季活動兩天中午12點至晚間8點期間，每逢整點，在北門路台南文化創意產業園區附近有往返虎頭埤後門的免費接駁巴士。

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