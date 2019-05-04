蘇共崩潰就是明證！深根盟：民主體制才能讓經濟良好發展

2019-05-04 21:34

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是五四運動100年，歷史教師深根聯盟在臉書發文表示，台灣有屬於自己的民主、自由傳統，並不是全都來自中國的五四運動。老師們也發出警語表示，坐著吃滷肉飯絕對優於跪著吃牛排，沒有民主只能要飯吃。

聯盟表示，做為一種精神和信念，五四當然值得紀念，但是，那絕對不會是什麼「愛黨愛國」的政治鬼話，而是，知識份子抵抗強權爭取民主自由的信念和堅持。

聯盟也指出，過去100年的歷史經驗告訴我們，越民主的地區經濟發展越好，民主自由和經濟發展密切相關，獨裁體制下的經濟改革或許可以獲致一時的繁榮，但要長期發展、又能解決分配和穩定問題，仍然必須仰賴民主體制，納粹、蘇聯共黨等極權體制的崩潰就是明證。

歷史教師深根聯盟並在臉書分享史學泰斗余英時接受媒體訪問的文章，余英時表示，民主與科學理念在台灣已局部、甚至全面實現，但中國只能藉紀念五四鼓吹愛國、愛黨，可以說「六四以後就沒有五四了」。

余英時日前在美國新澤西州普林斯頓寓所接受媒體專訪時指出，中國政權是台灣面臨的最大威脅，但台灣一般民眾不了解，只覺得中國很有錢，為了賺錢必須和中國妥協，「那就看你要妥協到什麼程度，如果妥協到政治上都不顧的話，我想台灣將來就會變成第二個香港。」，「現在台灣內部思想非常混亂，沒有一個共同認識，這是很大的危機。」

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