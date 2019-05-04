烏來進入桂竹筍產季 邀民眾來「賞瀑布、泡溫泉、吃山產」！

2019-05-04 20:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來區的桂竹筍正值採收期，新北市長侯友宜今天到烏來幫忙推銷優質桂竹筍，也邀請民眾來烏來賞瀑布、泡溫泉、吃山產，享受烏來好山水。

新北市政府與烏來區公所輔導在地小農於4日起至19日每週六、日，在烏來區綜合活動中心旁廣場（烏來老街），舉辦新北市烏來區「桂竹筍暨農特產品推廣活動」，活動安排泰雅舞蹈表演，以及桂竹筍菜餚試吃品嚐。

侯友宜今天和市議員馬見、烏來區長周守信及區民代表會主席黃清波等人，一起料理桂竹筍，展現桂竹筍的食材多樣性。

周守信說，烏來好山好水好空氣，以有機無毒農業及生態休閒產業為特色，當地小農已經成立「烏來泰雅農特產品生產合作社」，透過專業輔導及合作生產方式協助小農產銷，產量雖然不大，卻是小而美，在地生產的桂竹筍品質優良、口感佳。

他表示，烏來區也是北台灣數一數二的賞螢景點，新北市農業局與烏來區公所也推出「烏來原鄉部落賞螢去體驗活動」，帶民眾體驗烏來原鄉部落原住民文化、與部落原鄉螢火蟲共舞。

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