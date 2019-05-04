俗擱大碗！ 台南商業區土地標售 每坪只要19.8萬元

2019-05-04 21:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣歷史博物館前「商業區」土地即將標售，位在安南區和順寮農場開發區，將標售的2筆土地，每坪標售底價大約19.8萬元，相較於北部高地價，實在「俗到嚇嚇叫」！

這次標售土地有商業區及住宅區，商業區有2筆土地，面積分別是19364平方公尺（約5868坪），以及21915.63平方公尺（約6641坪），每平方公尺標售底價約6萬元（約每坪19.8萬元），已上網公告標售，將至5月30日止，5月31日開標。

南市地政局說，若以當地市場行情，地價每坪約20萬至25萬元，因為這2筆商業區土地屬於內政部所有地最後1批要「出清」，委由市府代辦公告標售，底價接近成本標售，土地可供飯店旅館、商場等一般商業使用。

另外，住宅區也有1筆，土地面積289平方公尺（約87.5坪），每平方公尺標售底價約3.5萬元（約每坪11.6萬元），因區位沒有商業區土地臨接道路優勢，底價則比當地住宅區每坪20萬元低很多。

南市地政局表示，和順寮農場區面積約192公頃土地，其中含20公頃國家級的台灣歷史博館，並在史博館旁劃設置一座30公頃公園，規劃成自行車步道與滯洪池，兼具休憩 、運動，史博館於2011年開館後，許多建設公司陸續推出許多新案場，當地房地市場交易熱絡，開發區前景十分看好。

和順寮農場東鄰國道1號及台1線，距離永康交流道下不到5分鐘的車程，而且因區內腹地廣大，臨近的永康區地價飛漲，並隨著史博館開館及安南醫院設立，又有台江國家公園，成為台南投資重要標的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/