精神病友及家屬共賞《小飛象》 學習克服歧視重回社會

2019-05-04 17:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕下周日是母親節，衛生局今天與台中市私立精神衛生社福基金會邀請精神病友及其媽媽、家屬到電影院看電影真人版的「小飛象」慰勞照顧病友的母親或家屬，衛生局長曾梓展表示，希望藉由｢小飛象」這部溫馨勵志電影，帶給病友的母親及家人更多支持的動力。

電影欣賞關懷活動由病友組成的木箱鼓表演團熱鬧開場，350位病友及其母親或家屬一同觀賞｢小飛象」曾梓展說，｢小飛象」這部溫馨勵志電影，描述主角在逆境中除了要克服自己的異樣，還要面對被排斥、歧視的心境，就像病友和家人在康復之路上可能面臨的困境一般。

台中市約有1萬3千多名精神病友，衛生局統計，精神復健機構計有17家（日間型11家，住宿型6家）可提供809人服務，另精神護理之家有5家，可提供428床服務量，皆可協助病友生活輔導、社交技巧、工作技能及獨立生活功能等訓練，讓病友順利復歸社會生活。

曾梓展表示，精神疾病在復健治療的過程是一條漫長且辛苦的路，當急性症狀緩解之後，各項身體適應及生活能力還需很大努力及學習，才可慢慢回復，尤其家屬的耐心和包容更是重要，透過家人的支持與陪伴，可讓身心康復者在復健之路上走得更順暢。

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