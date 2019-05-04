珍愛母親 300名額免費乳房超音波檢查

2019-05-04 18:24

〔記者何玉華／新北報導〕母親節前夕鼓勵母親們好好愛自己，「陳淑宜女士癌症基金」贊助300個免費乳房超音波檢查名額，即日起提供給新北市家扶中心、身障家庭資源中心及亞東醫院兒童發展中心的20歲到44歲的媽媽們，亞東醫院指出，這些年齡婦女未達政府補助標準，自費篩檢約1500元，符合以上資格的婦女可以保握機會。

根據統計，近年來台灣女性罹患乳癌的比率有年輕化的趨勢，其中約4成屬於年輕型乳癌，罹癌年齡介於20歲到50歲間，但目前國民健康署僅補助45歲到69歲的女性，以及40歲到44歲有乳癌家族史的女性每兩年一次乳房攝影檢查。因此，亞東醫院與陳淑宜女士癌症基金聯手在今年的母親節前夕，呼籲20歲到44歲的女性朋友做乳房檢查，讓乳癌早期發現早期治療。

亞東醫院家庭醫學科醫師徐婕芯說，每月定期自我檢查、乳房攝影和乳房超音波檢查都是乳癌篩檢不可或缺的方法。女性可從20歲開始做自我檢查；30歲以上女性，除了每月自我檢查外，建議每年做一次乳房超音波檢查。40 歲以上無症狀之婦女，每年也應接受乳房攝影檢查。

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