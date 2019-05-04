大甲漁村囝仔黃敬倫 華東城市極限單車賽奪冠

2019-05-04 17:31

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區日南國中自由車選手黃敬倫從小由阿嬤帶大，他從小在海邊奔跑嬉戲，展現體育長才，他甫在華東城市極限單車邀請賽4X土坡追逐賽青少年組，擊敗各國好手摘下冠軍，展現驚人爆發力。

黃敬倫是大甲漁村囝仔，父母因上班忙碌，自幼交由奶奶照顧，經常跟奶奶到海邊工作，從小就習慣在海灘奔跑，小學3年級即被田徑老師發掘加入田徑隊訓練。後來因緣巧合，黃敬倫得知日南國中發展自由車，報名日南國中體育班自由車隊獲選，天分加努力，車感不錯的黃敬倫很快跟上訓練的節奏，獲教練團肯定。

台中市府教育局表示，土坡車BMX racing賽事是2020年東京奧運自由車的亮點項目之一，日南國中去年在教練江思翰帶領下，打造全國第一座校內的土坡騰躍培訓基地，並在市府、學校、校友及地方代表全力支持下，今年將場地設施與安全防護做的更加完善，正式啟用。

日南國中校長舒富男說，黃敬倫投入自由車隊後，努力爭取出國比賽機會，當其他同學週日放假在家休息時，黃敬倫總是跟著教練繼續到山林裡尋找合適的環境加強訓練，年僅14歲的他，也在今年全國中等學校錦標賽中橫跨場地賽與登山車賽項目獲得冠、亞軍，表現優異。

江思翰表示，黃敬倫個性內向，這次參加華東城市極限單車邀請賽，不但讓黃敬倫一展長才，也讓他在單車運動上找到自信。黃敬倫說，出國能與外國選手互動，收獲滿滿，會在更努力爭取好成績。

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