福氣協會喜憨兒首推母親節蛋糕 減糖少油讓媽媽吃得無負擔

2019-05-04 15:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣福氣社區關懷協會長期照護海線地區喜憨兒，協會前年成立烘焙坊，指導20位喜憨兒製作糕餅，學員經過學習糕點製作，開始對外販售，繼去年推出中西合併小點心「柚香瑪德蓮」與「明月蛋黃酥餅」，今年母親節推出巧克力與檸檬蛋糕，協會以減糖、少油、無任何人工添加物的方式製作蛋糕，限量50個。

福氣社區關懷協會位於清水區，協助海線地區喜憨兒生活技能，協會祕書長張雅婷指出，有別於一般市面上的蛋糕，減糖少油讓媽媽吃得無負擔，老奶奶檸檬蛋糕綿密的蛋糕體含有一點檸檬的香氣，再淋上一層薄薄的檸檬糖霜，酸酸甜甜的滋味讓蛋糕甜而不膩。

巧克力知心蛋糕採用頂級法芙娜純可可製作蛋糕，讓綿密緊實的蛋糕體中藏著甜中帶苦的滋味，不甜不膩的巧妙口感是蛋糕界的愛馬仕喔！兩種蛋糕皆為7吋大小， 每個售價 388元，即日起開始預購，5月5日前預購再享9折優惠，來電訂購專線04-26268178。

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