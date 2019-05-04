幼安26年園遊會 擁抱憨兒做愛心

2019-05-04 13:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市幼安教養院今年迎來成立第26年，今天在苗栗縣政府前廣場舉辦愛心慈善園遊會暨身心障礙福利宣導公益活動，吸引不少人參加，幼安教養院院方也感謝各界幫忙，協助弱勢，讓愛心持續延續下去。

苗栗縣長徐耀昌也到場參與，並印上愛的手印，之後敲響愛心鑼象徵活動開始。

幼安教養院院長林勤妹指出，今天舉辦的幼安園遊會共計有100個個攤位共襄盛舉，不少許多攤位更慷慨解穰，捐出一日義賣所得資助幼安教養院，期盼能一同陪伴幼安的院生無後顧之憂地成長。

幼安教養院指出，每年服務超過1600名身障者與協助身障家庭，希望能夠盡力提供更良好的身障服務，林勤妹也感謝社會大眾的無私捐助，讓幼安的弱勢服務對象得到優質的服務與完善的照顧。

188名志工今天都參與盛會，包括中華大學、聯合大學親善大使、仁德醫專、建台中學等學校學生，希望幫助沒有母親的憨兒與高風險弱勢家庭籌募教養扶助、醫療照顧與更新老舊設備等。

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