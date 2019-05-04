生態活教材！公燕徹夜警戒守護巢中妻小

2019-05-04 11:03

〔記者張協昇／南投報導〕每年4、5月，是燕子築巢繁衍下一代的季節，南投市南崗2路有間透天厝騎樓屋簷下，這幾年每到4月，就會有燕子來築巢，母燕在巢穴中孵蛋及哺育下一代時，公燕即站在附近一根斷裂的電線上警戒，徹夜守護著妻小，天下父母心，讓人見識到鳥類也如同人類一般盡心盡力扶育下一代，成為生態教育的活教材。

南投市南崗2路這間透天厝騎樓屋簷下，每年4月開始，就會有燕子來築巢，儘管燕子很聰明，為維持巢穴乾淨，「便便」時屁股都會朝外，使得騎樓地板常見燕子排洩物，但黃姓屋主不以為意，因為，台灣人把燕子視為「吉祥鳥」，認為燕子來築巢，代表住家風水好，是吉祥的象徵，甚至會帶來財運，所以一般人都歡迎燕子來家裡築巢。

黃姓屋主表示，打從母燕在巢穴中孵蛋時，公燕就會站在附近斷裂的電線上警戒，徹夜守護著妻小，若有人太靠近，公燕還會展翅來回衝刺飛翔並發出尖銳叫聲，似乎在警告不要太靠近，待雛鳥破殼而出，燕子夫妻就就會忙著外出覓食，忙進忙出合力餵養嗷嗷待哺的雛鳥，等雛鳥長大一點後，若仔細觀察，還可看到燕子夫妻如何教導小燕子學飛的有趣過程，就像人類一般盡心盡力扶育下一代，天下父母心，其實鳥類也一樣！

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