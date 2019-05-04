端午粽葉飄香 新派粵菜、風味粽上桌

2019-05-04 08:44

〔記者張忠義／高雄報導〕端午節即將到來，為迎接端午「粽」商機，業者推出創新風味粽，讓愛嚐鮮的顧客有新鮮體驗。翰品酒店則強調養生概念，除了熱銷的紅麴粽、紫米粽，今年再增加素香粽；而福華飯店珍珠坊全新改裝，端出了新派粵粽，烏魚子海鮮粽、鮑魚滷香粽，以高檔食材搶客。

高雄翰品酒店端午粽保留去年兩款熱銷的台灣在地風味，「紅麴風味赤肉粽」是選用上等糯米，以自製高湯與紅麴浸泡蒸煮，內餡嚴選黑豬肉、乾蔥頭提味；而「芋香櫻花蝦紫米粽」使用高雄甲仙芋頭刨絲入內，淋上特製肉燥，加上香溢十足櫻花蝦，是經典台灣在地好味道。

「穀珍蕈菇起士素香粽」則以多種精選穀類為基底，內餡以多種蕈菇，加上黑胡椒香氣，搭配起士香滑潤口，打造營養滿分而兼具「色、香、味」的清爽滋味。端午粽子禮盒可任選3種口味組合搭配，每組6入，即日起至5月底前預訂可享優惠，需提貨前3日預訂。

高雄福華大飯店M3F珍珠坊廣東料理餐廳，斥資上千萬改裝，端午粽推出全新風味，強調以高檔食材入菜，同時結合傳統作法，呈現新派粵粽的獨特風味，烏魚子海鮮粽內加入比賽獲獎的烏魚子，且以手工製作呈現高質感又頂級的肉粽；鮑魚滷香粽，將傳統滷香加入鮮甜鮑魚，糯米會吸附鮑魚味道，讓風味更有層次感。

全新面貌登場的珍珠坊，採用大理石桌面及線條元素，高雅中融合了現代時尚感。菜色部分也是全面升級，客製化的「鹽焗荷葉馬告雞」在鹽焗的外層可以寫下對媽媽滿滿的愛，上桌時敲開鹽焗出現一層一層的驚喜，需3天前預訂；港式點心部分，鮑魚燒賣，奢華大器原顆鮑魚一口飽嚐鮮味，另外還有造型可愛的鮮蝦海鮮餃、奶酥蔓越莓黑金包等，都是創新料理。

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