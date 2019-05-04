4年前環島反黑箱課綱高中生 今選上東華大學學生會會長

2019-05-04 08:37

〔記者林曉雲／台北報導〕4年前環島反黑箱課綱的高中生許冠澤，今晨選上了東華大學學生會會長！許冠澤今在臉書上宣布，新的學生會誠懇、草根、接地氣，東華將要改變，因為他們正在創造屬於東華的歷史。

為了捍衛教育權益，2015年兩名17歲少年，就讀北市育成高中的許冠澤和就讀南港高工的周子翔，決定花25天徒步環島，一步一腳印走遍全台14縣市，他們揹著反課綱旗幟與標語、帶著反洗腦貼紙，以及簡單衣物、醫療用品等，一身輕裝上路，預計1天走40、50公里，從西部逆時針環台，盼用最理性和平的苦行方式，表達學生訴求。許冠澤當時說：「教育部長說不是聲音大就贏，所以我們決定用行動展現決心！」迄今令人印象深刻。

東華大學昨舉行學生會改選，開票到今天清晨才結束，許冠澤獲得一千多票，隨即在臉書發文感謝勝選。他表示，從宣布參選以來，他與副會長黃聖文不斷嘗試與練習，怎麼樣才是他們想像中，典範的學生會。他們走入人群，用心傾聽並惦記這一路上遇見的每個聲音，身體成為他們實踐嚮往的工具。

許冠澤也表示，今晨的勝選只是個開始，未來將會一肩扛起所有支持者對他們的期待，並付諸實踐。也要謝謝選舉對手，一起為東華的民主政治，寫下了歷史新頁。選舉固然有輸贏，最終勝利的永遠是東華的民主。在校園未來改革的路上，沒有學院之分，更沒有科系之分，只有同一群人──東華人。

許冠澤也允諾不會忘記，校園中隨處棄置的250輛OBike，需要活化處理。也不會忘記，定期與社團交流彙整問題一同解決。更不會忘記，立足東華，關懷花蓮，促進公共參與的承諾。「小心翼翼的走著，再過不久，一定就能看見光。」因為東華將要改變，他們正在創造屬於東華的歷史，大家將用雙眼見證未來的一切！未來的學生會只會更好！他們會記住每一雙，向他們揮舞支持的雙手，還有每個堅定燦亮的眼神。誠懇、草根、接地氣，就是新的學生會。

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