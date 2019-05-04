達人曬書市集 或者書店邀11日到新瓦屋以書會友

2019-05-04 08:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣位於竹北新瓦屋的或者書店慶祝2歲生日，11日午后特別舉辦了一場二手曬書市集，請來了新竹區的獨立書店和手作達人，分享他們的私藏書單，還安排講座和表演，邀請民眾一同來逛曬書、曬心情！

或者書店表示，呼應流行電視劇諧音，或者2週年慶取名「我們與2的距離」，強調「2個人的相遇，2本書的交流，2週年的的派對」，以「以書會友，曬書交流」為訴求，預計11日下午1點到5點舉辦，有別於一般二手書或創意市集，或者曬書市集邀集新竹各獨立特色書店共襄盛舉擺攤，呈現多元選書風貌。

同時，邀請了新竹專業達人參加，包括花藝、植物染、手作食、樂評人、建築師等，在書攤分享陳列私藏書單，比如染布達人分享染布相關書籍，花藝達人分享花藝相關書籍，讓大家有機會看到他們的作品，也認識達人閱讀的脈絡清單。其中，《風城味兒》作者李元璋，也將帶來藏書，與喜歡新竹在地風土小旅行、美食的朋友分享。

或者書店表示，2周年慶系列活動，將由同在新瓦屋駐點的木箱鼓樂團Mr. One Cajon演出，揭開序幕。當天，書店內企劃「或者們的一本書-書展」，由「或者」團隊中的每個工作「者」，依照各自工作專業，推薦一本值得閱讀的書。11至13日3天或者全館9折，會員購書與餐飲消費可再享9折。

另外還有兩場年度講座，由或者與木馬、八旗出版社合作，邀請作家張惠菁與日本靜岡大學教授暨蒙古人類學者楊海英，帶來「出霧中的風景」與「文明的游牧史觀如何逆轉大中國史?」，希望為讀者們帶來深度學習的時光。

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