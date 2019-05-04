方便大肚藍色公路賞景點 公所完成景點指示牌設置

2019-05-04 07:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚藍色公路相當知名，但是此一爆紅景點，因午無景點或者是道路指示牌，造成外來遊客找不到景點，大肚區公所著手設置，已於近日完工，想一遊藍色公路遊客便可輕易找到景點。

大肚華南路又稱為藍色公路，全長3.8公里，為華山路後，另一條大肚山區可通到自由路及沙田路的道路，更方便山下的民眾往返台中區監理所及向上路。

華南路因為晚上的路燈是發出藍光，而且又可看夜景，被稱為藍色公路，進而聞名。

一到晚上便會有很多學生及遊客上藍色公路看夜景，但很多外地遊客若未用導航，根本找不到路，原因在於這條路根本沒有華南路或者是藍色公路的景點指示牌，只有往台中市區的道路指示牌。

一位林姓遊客便表示，他在白天經過自由路，聽說自由路上有一條稱為藍色公路華南路，白天跟晚上的景致各有特色，因此便想上華南路走走，豈料在自由路來來回回的找，就是沒有看到路標，只好打開導航，才知道已不知經過多少次，就是因為無指示牌，他才不知道要轉進去。

大肚區公所白峨嵋表示，接任區長沒有多久，就發現大肚知名景點藍色公路竟未設景點指引，連路名的指示牌都沒有，加上有民眾反映，因此便著手設置，於本週完工，屆時外來遊客便可很容易找到藍色公路了。

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