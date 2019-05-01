澎湖藍色公路添生力軍 雲豹姊妹輪藍鵲首航

2019-05-01 14:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖高速客輪雲豹姊妹輪藍鵲，今日載運451名旅客，首航嘉義布袋至澎湖馬公港，雖然受到天候狀況影響，海象不穩定，行程稍微延誤，但旅客們表示航程相當平穩，成為澎湖藍色公路新生力軍，今年澎湖觀光也添利多。

分別以台灣國寶的雲豹及藍鵲命名的高速客輪，由出身澎湖的台灣船業鉅子藍俊昇建造，藍有感於現行台澎藍海公路航行船隻速度過慢，因此自資3500萬美金，興建：899噸重、鋁合金材質、載重噸位67.5噸，船長49.9米，船寬13.3米，吃水1.8米，乘客人數552人，營運船速可達39.2節，號稱台澎兩地距離縮短1小時內。

雲豹輪已於3月22日完成台中至馬公首航，姊妹輪藍鵲今日由嘉義布袋出發，載運451名旅客抵達馬公港，雖然受到梅雨季來襲影響，船程稍微有點延誤，但因裝有水下穩定器，航程相當平穩，普獲乘客好評；澎湖縣政府旅遊處長陳美齡、馬公市長葉竹林等人都到港口迎接，並出動兩廣醒獅團前往現場迎賓，為首航增添喜慶氣氛。

由於藍鵲、雲豹相繼加入澎湖藍色公路航線，使得布袋至馬公航線有9艘客輪穿梭載客，平均每日載客數達3500人次以上，儼然成為澎湖觀光交通命脈；除了嘉義布袋與馬公港、龍門尖山港互通外，部分遊客希望能加開高雄至馬公、台中至馬公等航線，目前高雄至馬公有台華輪，但台中航線因航程較長，尚未有固定載客客輪。

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