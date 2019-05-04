營養午餐廚餘拚減量 喊出「不剩食是愛地球」

2019-05-04 07:05

〔記者林曉雲／台北報導〕恐營養午餐廚餘成豬瘟傳染源，教育部大力推動中小學廚餘減量政策，要求各縣市教育局協助學校減少廚餘量，強調「不剩食是愛地球」。全國22縣市多和環保局、團膳業者合作，也有縣市鼓勵學校自行堆肥，部分縣市如台東縣、嘉義縣、金門縣等禁止以廚餘餵豬，有些縣市仍會把廚餘送給養豬雞鴨魚業者再利用。

教育部國教署學安組組長林良慶表示，廚餘減量措施包括，要求學校應精確計算食用份量以避免剩食，並建立正確飲食態度及環保機制；衡酌合理備餐份數，避免備餐過多而造成浪費；學校和業者適時調整菜單及烹調方式，提高孩童吃光光的誘因；健康飲食教育融入課程或健康促進計畫，教導學生要均衡飲食及愛惜食物；建立廚餘再利用的機制，例如把果皮堆肥或再利用製作手工香皂等，達到剩食及廚餘有效的再生。

教育部未有全國營養午餐廚餘量的統計，各縣市廚餘量不一，北市107學年廚餘量是2、3噸，但過往最高曾到15、16噸。林良慶組長表示，各縣市營養午餐廚餘，多半是由環保局清潔隊回收，或由團膳業者回收，或是由有蒸煮設備的養豬戶回收，以及由其他合格廠商回收，另也會分給社福機構，或是由弱勢學生帶回，有些縣市的學校則會自行堆肥。

台北市溪山國小校長施春明表示，營養午餐廚餘除由團膳業者回收，以及由鄰居養雞戶回收米飯之外，因為學校內有菜園，也會作成堆肥使用，而平日會教導全校學生儘量不剩食，營養午餐均是由營養師設計，不剩食是為了自己的營養均衡，更是為了保護地球，是非常重要的教育議題。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政質疑，廚餘減量是很奇怪的政策，因為錢要花在刀口上，廚餘越多代表浪費越多，基於成本考量，本來就應該做到廚餘量少，關鍵在於營養午餐是否美味可口，讓學生願意吃光光，如企圖用其他手段減少廚餘，恐適得其反，許多縣市提倡蔬食日，結果造成蔬食日當天廚餘大增，學生下課反跑去買炸雞排及碳酸飲料；教育部要求學校減少廚餘，學校恐減少供應量，造成有些學生愛吃的菜色供應不足，甚至有學生跑去別班「覓食」，只要學生愛吃，廚餘自然少；學生不愛吃，硬要減少廚餘，恐減量供應，反造成學生吃不飽。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳褔濱表示，愛物惜食是珍惜地球，支持教育部推動廚餘減量運動，學校應全力配合減量，廚餘瀝乾水分是簡單的工作，學校應該可以做好做滿。

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