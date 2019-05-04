營養午餐好難吃？ 教育部辦校廚大賽挑戰青椒和苦瓜

2019-05-04 06:58

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部和灃食公益飲食文化教育基金會合辦「2019灃食SUPER校廚大賽」，矢言要改造營養午餐變好吃，讓學生把飯菜吃光光，報名到5月8日止，金牌獎金8萬元，銀牌獎金5萬元，銅牌獎金3萬元，金銀銅牌獎得主還送去日本考察，而為鼓勵校長用心辦餐，提升營養午餐創新、美味，將同步獎勵金銀銅獲獎學校或團膳公司服務學校之校長，亦一同送去日本考察營養午餐。

教育部國教署學安組林良慶組長表示，為使校園午餐不只營養還要更好吃，國教署與灃食公益飲食文化教育基金會合辦「校廚大賽」，廣召全台灣校園廚師共同參與，挑戰孩子最不愛的青椒、苦瓜、紅蘿蔔等失寵食材，變身為美味午餐，滋養孩子的味蕾與營養。

校廚大賽報名至5月8日，參賽資格以學校或團膳公司為單位，需實際供應中小學學校午餐菜餚，不同校廚，可組不同隊伍參賽；每隊共2名組員，包含校廚1名與學校營養午餐相關人員（營養師、午餐秘書或老師），毋須報名費，每隊校廚須持有丙級中餐技術士執照，僅限報名一件作品，學校營養午餐相關人員無報名件數限制。

初賽｢失寵食材｣套餐菜單設計，需包含主食、主菜、副菜、青菜及湯品各1道。以上5道料理需選擇2道，分別從「苦瓜、茄子、山藥、芥藍、青椒、大蒜、芹菜、洋蔥、胡蘿蔔、豌豆」中選擇至少1項食材入菜，且該食材份量不得少於該道菜3分之1比例。決賽項目則是比創意，實際做出初賽菜單中的一道失寵食材料理菜色，也要比實力，賽前抽籤、製作出灃食設計之營養午餐料理食譜。

主辦單位表示，初賽評分標準是菜單設計創意及可執行性40％、色香味整體搭配20％、現場實績20％、在地/當令食材10％、營養成分10％，評選12組進入全國實作決賽，入圍獎勵則包括米其林餐廳廚藝交流晚宴、暑期2天1夜的灃食Super校廚專屬進階培訓課程，另於108學年度第1學期，將灃食教育基金會設計之200道營養午餐食譜，導入學校超過50道料理者，頒發獎金新台幣3萬元，以鼓勵參賽組員。

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