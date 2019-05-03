蘭嶼小飛魚文化展演隊赴波蘭演出 華航贊助機票力挺

2019-05-03 18:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台東縣蘭嶼鄉椰油國小「小飛魚文化展演隊」，以傳揚在地歌謠、舞蹈為主，受邀7月赴波蘭演出蘭嶼傳統舞蹈，今年3月底開始義賣、義演籌措旅費；中華航空今宣布將贊助40張台北－維也納經濟艙機票，力挺台灣有夢想卻缺乏資源的孩子。

台東縣蘭嶼椰油國小於95年起成立「小飛魚文化展演隊」，積極發展蘭嶼傳統歌舞，獨特島嶼原始風情與孩童天真熱情，獲得國內多次演出邀請及多項比賽肯定，也讓更多人欣賞到獨特雅美族文化。這次表演團隊受邀至波蘭國際兒童民俗藝術節演出，華航期望透過機票贊助，支持偏鄉學童圓夢，並藉國際文化藝術表演交流，讓孩童與世界文化接軌，也將蘭嶼之美帶到地球另一端。

華航表示，公司一直以來都積極落實社會公益願景，關懷弱勢、培育國家人才、發揚台灣在地品牌，期許投入社會發展的資源，能與華航商業經營形成正向循環，共創永續社會價值。另外，華航民國100年起由員工自發性組成志工團隊，除寒暑假外每月前往桃園市鄰近學校，教授各年級小朋友航空英語及分享飛行常識，同時也參與「友善校園」偏遠地區小學教育宣導專案，去年有逾900位學童受惠，華航愛心義舉屢獲地方好評。

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