台78線東勢、褒忠段遭棄廢針筒 清除超過上千支

2019-05-03 16:40

［記者黃淑莉／雲林報導］台78線東西向快速道路西往東方向11.6公里處邊坡下方，遭人傾倒大量廢棄針筒，考量影響環境反民眾安全，雲林縣環保局與公路總局斗南工務段前往清除，共清除超過上千支廢針筒。

有民眾上週五行經台78線快速道路褒忠、東勢交界，發現邊坡下方遭人棄置大量廢棄針筒，散落的針筒怵目驚心，環保局接獲通報前往現場查看，由於該地位處偏僻，推側行為人應是開車行駛台78線由西往東，在大約11公里處停在路旁將整包的廢棄物往下丟棄。

環保局指出，現場未發現行為人相關資料，避免有民眾誤闖發生危險，現場拉起封鎖線，並請台西警分局調閱監視器追查可疑的行為人到案。

環保局長張喬維強調，廢棄物清理法於106年6月14日公告修正後，一般事業廢棄物罰則已提高6000元以上300萬元以下罰鍰；有害事業廢棄物為6萬元以上1000萬元以下罰鍰，如涉及刑法則處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

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