醫病》健忘、分心、多處不明痠痛... 恐是壓力引發纖維肌痛症

2019-05-03 14:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕才打開冰箱就瞬間忘了要拿什麼、短期記憶差、工作沒效率、失眠，且全身多處不明原因痠痛，到醫院看了許多科仍找不出病因，這可能和壓力引發的「纖維肌痛症」有關。

台灣神經學會今天舉辦年會，會中發表新研究指出，台灣約有2%、60萬人口可能是「纖維肌痛症」病患，以女性居多，易有健忘、易分心、執行功能衰退且身體多處疼痛的症狀，造成這些症狀的原因可能和壓力荷爾蒙的分泌失調有關。

台北榮總神經醫學中心醫師陳韋達說，他有名病患在22歲時因出車禍導致腰部受傷，但18年來腰部疼痛逐漸擴張到全身肌肉，且常時忘東忘西、失眠，甚至開了冰箱就瞬間忘了要拿什麼東西，她看了復健科、骨科、風濕免疫科，但抽血檢驗都找不出哪裡不對勁。

陳韋達說，纖維肌痛症病患可能因為長期疼痛與壓力，導致壓力荷爾蒙的分泌失調，這名病患也是因長期的家庭和生活壓力造成這病症。

後來給予病患神經穩定劑，並要她多做運動來紓解壓力，包括伸展性運動（熱身、柔軟操）、有氧運動和肌力運動，果然症狀大幅減輕，陳韋達笑說，這女病患還考了健身教練執照，練到體脂肪僅8%。

北榮一般神經科醫師王培寧指出，在對纖維肌痛症病患的研究中顯示，雖然他們認知減退的程度尚未嚴重到認知障礙的程度，但與同年齡的健康人相比，纖維肌痛症患者的確在記憶力、注意力和執行功能的表現都明顯較差，這也造成了患者在日常生活上的諸多困擾與障礙。

北榮神經醫學中心醫師林儀儒指出，研究同時分析纖維肌痛症患者口水中的壓力荷爾蒙（可體松）濃度，發現纖維肌痛症患者的壓力荷爾蒙有分泌不足的傾向，且分泌不足的程度越嚴重，短期記憶測驗的分數越差，顯示纖維肌痛症患者的認知功能衰退可能與壓力荷爾蒙的分泌失調有關。

陳韋達說，這類病患通常都是中年人，可能和生活中壓力較大有關，且短期記憶不好並不是失智症前兆，若合併身體多處疼痛，如果在各科檢查都找不出原因，可以到神經內科就診檢查。

他也強調，接受神經穩定劑只能治標，要長期恢復健康的身體，靠多運動才是治本的方法，且多運動也能避免得到這種疾病。

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