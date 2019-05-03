南鐵地下化工程開拆 第一間房拖4小時不拆了

2019-05-03 10:42

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕南鐵地下化工程今日上午強制開拆，但張姓屋主認為，他沒有簽同意書，也沒有拿錢，鐵路局卻先斷水斷電，他目前已經打了行政訴訟，預計在這個月8日判決。鐵路道局中部工程處副處長李懷谷說，由於民眾有所疑慮，因此暫緩執行。

交通部鐵道局表示，部分土地及建物之所有權人不願配合拆遷，向高雄高等行政法院提起撤銷訴訟，並提出停止執行之聲請。但高雄高等行政法院已於今（2019）年1月21日做成判斷，駁回有關停止執行之聲請。聲請人雖立即提起抗告，最高行政法院則也在今年3月29日以今年裁字第551號裁定，確定駁回聲請人之抗告。

南鐵東移今天拆除第一間房屋，警方擔心大埔案重演，為了拆除順利，2日晚間就先在外圍架出鐵柵欄，並確認房屋內沒人，還徹夜安排警網守護，到了早上6時許，支援警力進入拆除地點部署，保五從高雄支援40人，而台南市警局各分局支援55人，一共派遣95名警力維護現場。

但是過了早上7點，怪手遲遲沒有動作，原因是張姓屋主向媒體及相關單位表示，他沒有簽署拆屋同意、沒有拿錢、也沒有收到拆屋通知，但是卻提早被斷水斷電，且屋子外有一個古井，據祖父跟他說，這是祖先當秀才時建造，認為是古蹟，而且還在行政訴中，市府不能以行政命令強拆。

為此，市府請文資處的鑑定人員來鑑定，目前認定不是古蹟，李懷谷在協調後說，由於民眾有疑慮，因此這次暫緩執行。文資處則認為，古井可能不是古蹟，但是如果張姓屋主有新事證仍可以提出。

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