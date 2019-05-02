小熊野放讓電視台上專機拍攝 黑熊媽媽痛心：保育破功

2019-05-02 20:12

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣黑熊「南安小熊」上月底搭黑鷹直升機至山區野放，昨卻傳出內政部讓壹電視主播陳雅琳上專機拍攝，台灣黑熊保育協會及「黑熊媽媽」黃美秀今天下午不約而同在臉書貼出「騙局」一文，譴責這樣的驚擾行為，讓保育行動破功，更失去信任。

和熊媽媽分開的「南安小熊」去年7月在南安瀑布步道被發現，經台灣黑熊保育協會9個月野訓，4月30日搭乘黑鷹直升機抵達花蓮山區野放，過程中各家媒體尊重農委會林務局與黑熊野放團隊，考量安全野放為最高原則，自律守信，並未叨擾採訪。

但今天驚傳野放當日，壹電視卻獲內政部同意，搭上空勤總隊直升機就近拍攝，獨家新聞一出，立刻引起各界撻伐；「黑熊媽媽」黃美秀人還在花蓮山上，更在下午一連在臉書貼出2篇文章，抒發「可惡至極！欠缺媒體專業倫理」等看法，表達對這起事件的心情。

曝光野放 「黑熊媽媽」：小熊安危置之腦後

「妳有事嗎？怎不敢採訪我，我給妳獨家！（躲到我都沒見到妳在機上）」黃美秀更表示：「搶獨家、卡飛機位還兼導覽介紹、還公告野放地點，把小熊的安危置之腦後，罔顧大家保密再保密、合力護送她平安回家的苦心。可惡！」她還說，公部門又如何向其他眾多配合的媒體交代。

台灣黑熊保育協會理事長張富美說，黃美秀4月29日接獲林務局去電詢問，空勤總隊要帶2名人員拍攝執勤過程，還宣稱不會播出，黃美秀就已拒絕，為了保育黑熊，團隊投入多少人力、資源，野放前的記者會更向社會各界宣導不要打擾。

她說，未料隔天竟出現電視台播出獨家報導，等於給社會錯誤示範，協會也有被詐騙的感受，已聯繫監察委員，將請監委查明行政疏失，讓社會大眾清楚是什麼人同意這麼做，並要嚴厲糾正。

「保育野放活動破功！」台灣黑熊保育協會執行長王嘯虎說，整件事情覺得破功、遺憾，看到某媒體報導後「我們非常震驚」，因為報導內容的資訊非常精準，包括位置及野放點的地形地貌，基本上整個保育野放活動已經完全破功。

「黑熊媽媽」黃美秀臉書貼文：

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