總獎金達76萬 捷運街舞大賽報名開跑

2019-05-02 20:05

〔記者林家宇／台北報導〕總獎金達76萬的「2019捷運盃捷客街舞大賽」即日起開放報名，冠軍不但可獲得16萬元獎金，更有20萬元國際賽事補助。

「捷運盃捷客街舞大賽」至今邁入第15屆，由藝人吳思賢、陳芳語擔任代言人。今日記者會邀請台灣青年奧運「Breaking Crew」熱舞開場，炒熱現場氣氛。

北捷公司總經理顏邦傑致詞時表示，捷運街舞大賽已成夏季盛事，近年規模已達3、400隊，超過1000名年輕人參與。顏邦傑提到，此次除賽事獎金外，冠軍隊伍還可獲得20萬國際賽事補助，要讓「世界走進來，台灣走出去。」

吳思賢鼓勵參賽者，除了基本功的展現，更重要的是把表演當成一場完整的秀，而非只是為了比賽編排高難度的舞蹈，「只要能征服觀眾，就能征服評審。」

「2019捷運盃捷客街舞大賽」分為「A組-少年組」及「B組-青年組」，即日起至7月7日於街舞大賽官網（https://www.metrotaipeidance.com.tw/）開放報名。初賽時間為7月27日及7月28日，決賽為8月17日。各組冠軍可獲得獎金16萬元、亞軍10萬元、季軍5萬元、優勝（各組3名）2萬元，決賽入圍獎金2500元（各組4名），詳細活動內容亦可至台北捷運公司網站（https://www.metro.taipei/）查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/