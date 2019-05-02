和美大肚跨河大橋拍板定案！ 林佳龍：打造中彰生活圈

2019-05-02 20:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕喊了好久的「和美大肚溪橋」終於拍板定案！交通部長林佳龍今天到彰化考察時強調，他從台中市長任內就大力推動中彰生活圈，提出「和美大肚溪橋」規劃案，如今他身分有了改變，更要盡最大的可能來支持！

林佳龍說，他接任交通部長以來，強調推動人本交通，也就是透過交通建設來縮短城鄉差距，目前都會區都已經做得差不多了，接下來就是城鄉的連結部分，而 「和美大肚溪橋」則是從他當台中市長就開始在推動的案子，將會盡最大的可能來進行。

「和美大肚溪橋」已爭取多年，立委交通委員會今天安排彰化地區交通見設考察，台中、彰化兩地的立委陳素月、柯呈枋、林麗蟬、顏寬恒全都到場關心，彰化縣長王惠美、和美區縣議員也全數到場，聽到林佳龍大力支持，他們都認為應該加速進行，讓中彰交通更加便捷。

彰化縣政府工務處長林漢斌說，「和美大肚溪橋」北端銜接大肚文昌路二段，南端和美銜接台61乙線，也就是美港公路，全長包括引道在內為1.575公里，預計規畫為雙向4車道，包括機車道及人行兼自行車道，中央會設置分隔欄，預估總工程經費約為24億元。

林漢斌指出，「和美大肚溪橋」由台中市政府完成可行性評估，目前進入爭取工程設計費階段，全案橫跨台中市、彰化縣兩地，兩地各自分擔一半經費，台中市已獲得補助3750萬元，彰化縣部分已獲得交通部允諾補助，縣府已報請公路總局核定。

林漢斌說，這是跨縣市的交通建設，中央都會列為優先補助對象，未來建設經費部分，除了爭取中央補助款，彰化縣配合款約需負擔2億多元，完成之後可縮短台中大肚與彰化和美間之間的聯通距離，紓解既有大度橋、中彰大橋的交通瓶頸，還可串聯台中生活圈4號線大肚段及國道3號，讓往來交通更方便。

彰化與台中以大肚溪為界，目前主要的跨溪大橋有兩座，分別為台1線的大度橋，銜接台中烏日與彰化市；以及台17線的中彰大橋，銜接龍井與伸港；去年動工的彰南路大肚溪橋，則是台中溪尾大橋的延伸段，北端在烏日，南端在彰化市與芬園交界，可通往台14線。

而即將進入工程設計的和美大肚溪橋，則是銜接大肚與和美，和美端可通往台61乙線，也就是美港公路。

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