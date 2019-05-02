年頒3000萬元 堉璘台灣奉獻獎找尋奉獻台灣者

2019-05-02 21:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕「堉璘台灣奉獻獎」以高額獎金徵求無私奉獻的個人與單位，年頒3千萬元獎金，鼓勵默默替台灣奉獻的個人或團體，第3屆即日起跑，今下午也邀請去年得獎的醫師莊宏達，分享其成立瑪利亞社福機構，31年來幫助無數身障兒家庭的初衷。

林堉璘宏泰教育基金會董事長許東隆表示，該獎項是為了看見台灣各個角落跟領域的故事，會年年舉辦，頒發3千萬元獎金給個人或團體，讓更多無私奉獻的精神得以被彰顯；林堉璘宏泰公益信託執行長林鴻南說，頒獎是重視得獎者背後所關注的社會議題，並支持其行動。

該獎去年得獎者是瑪利亞社會福利基金會的創辦人、醫師莊宏達，感念其在31年前投入身心障礙兒的復健、教育及福利服務，幫助無數家庭共度難關；莊宏達昨也表示，極重多障患者被很多照護領域排除，3千萬元獎金是很大活水，使今年6月可動土建樓，擴大服務更多人。

主辦單位亦請來知名紀錄片導演吳耀東貼身拍攝莊宏達的故事，吳也分享，在拍攝過程中，陪莊醫師前往拜訪30多年前求診的受照護者家庭，離開時莊醫師突然回頭說，「很多媽媽都很辛苦，我們做這一點事算什麼？」那一瞬間，也讓他自己忽然瞭解瑪利亞基金會這一路以來堅持的的精神與信念。

該獎第3屆即日起徵件，截至6月30日止，開放社會報名，盼透過獎項，讓更多奉獻的精神被傳遞，更多台灣的良善被看見，線上報名網站為：http://www.ylledu.org.tw/do/award。

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