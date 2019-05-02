NCC擬規定新播節目5年後不算首播 頻道業者：片庫變倉庫

2019-05-02 18:51

〔記者劉力仁／台北報導〕民眾常抱怨有線電視節目重播率高，反覆播出阿嬤時代舊片，國家通訊傳播委員會（NCC）有意修法，規定影片第一次播出日為準，過了5年後就不能當首播，以此促使頻道業者換新影片，達成NCC首播率規定，業者認為破壞市場機制，未來許多業者的片庫將淪為倉庫。

NCC委員會議2月27日通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法」、「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」及「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法」修正草案，避免頻道業者反覆播出老舊節目，研擬明訂首播節目以不逾新播之日起5年內為原則，新播節目係該節目在各視聽播送平台第1次播出，首播節目係指該節目在該頻道第1次播出。

NCC今天下午舉行說明會，業者多認為訂定年限破壞市場競爭機制。中華民國衛星廣播公會秘書長陳依玫表示，台灣影片市場小，許多節目要賣好幾輪，業者才能回本，一旦實施新節目超過5年不能算首播措施，未來節目超過5年勢必賣不出去，許多業者的片庫將成為倉庫，對有意製作優質節目的業者，也將是重大打擊，此一規定也不合國際、國內版權市場交易常規。要提升電視內容，解決在於建立合理分潤制度，讓頻道業者有合理收益，製作優質節目。

NCC內容事務處長黃金益表示，NCC委員認為衛星頻道是特許事業，攸關公共利益，所以研擬訂定比較高的換照門檻，促進播送品質及營運提升，業者的意見，NCC委員會將會衡酌，作為制度改進之參考。

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