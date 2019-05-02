吸到ㄎ一ㄤ掉？他發「神智不清文」被推爆

2019-05-02 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名網友今（2）日在臉書貼出語無倫次的文章，附帶3張疑似毒品的照片，引發網友關注，他在貼文中提到自己任職的公司是「黑道」、「暴力威脅」，還有「吸毒品通絹（緝）犯」，網友大力呼籲警方盡快調查。

該名網友在臉書社團「爆料公社」貼出的文章是：「外面說我們X力粗工用暴力威脅公司陳店長說用押人員工恐嚇？外面說我們粗工用暴力威脅公司陳店長說用押人員工恐嚇，開黑道公司X力粗工陳店長說不交人在收可以吸毒品交易賣買收通絹（緝）犯在二樓沒有機車老大天天沒錢員工借錢不借用押人恐嚇詐騙案，是阿萬要當流氓老大帶頭員工外面說我們要小心丶X力粗工用暴力威脅公司陳店長說叫員工24小時當人頭不作用押人員工恐嚇。在台中市XX路一段422號/（我們台中最有名）/的公司是勒索店 有是黑道舜力粗工有暴力集團是陳店長說強迫，上班有在收神經病要用押員工上班不上班押人恐嚇威脅勒索沒錢要員工賺錢可以在吸毒品通絹犯老大要借錢不借有18:30集合早上七點集合來公司要借錢不借用綁架案5個受害者打3死人。」

網友試圖解讀他的文章，認為他可能是在說，自己任職的粗工公司涉及暴力討債與恐嚇事件，還有涉及毒品買賣交易，並在公司內部窩藏毒品通緝犯，公司內部有1名主使者，帶領暴力討債集團強押員工上班，又不給員工薪水，但是讓員工吸毒，目前已有多名受害者。

其他網友看完貼文後，紛紛留言指出「吃過頭了呢，麻煩來個國文老師翻譯一下」、「在打什麼啊，有看沒懂」、「他吸這批一定很純」、「這一定是國小沒畢業」、「不管你嗑了什麼，千萬別給我」、「看起來樓主吸太多了吧」、「警察快來查看看啊」。

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