國宅路損害人跌倒 公所指私人範圍挨批官僚

2019-05-02 20:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區仁愛新村國宅住戶高達3000人，社區部分道路開放公眾使用，因路面破損嚴重，常害居民跌倒受傷，且水溝瓦斯管線外露，危及公共安全，板橋區公所認定道路為私人產權無法介入，新北市議員葉元之怒批「官僚心態」，葉元之今天辦理會勘，市府承諾修補道路，解決居民多年困擾。

65歲彭先生去年12月中旬騎腳踏車經過仁愛路62巷弄，因道路崎嶇不平，導致龍頭不穩慘摔，額頭跌破一個大洞，緊急送醫後縫補13針，休養多時才恢復。

葉元之表示，仁愛新村附近有黃昏市場及公園，社區道路供不特定民眾使用，路面損毀市府應積極處理。3月初他向區公所反映，但區長林耀長作風官僚，居然以「私人土地政府無法介入」為由推拖，並誣指當地居民從政府手中領到國宅管理維護基金，市府沒有理由協助，引發居民強力反彈，甚至對市長侯友宜心生不滿。

葉元之向侯友宜反映此事，責成相關單位研擬解決方案。養護工程處表示，將立即針對道路破損不堪使用的路段緊急修補，水利局預定明年9月開工的污水下水道工程，提前至明年1月施工，污水管設置完成並將路面復舊後，居民將有全新道路可使用。

葉元之說，事實證明市府只要站在民眾角度思考，問題就能獲得解決。他怒批板橋區長林耀長的本位主義及官僚心態，已背離侯友宜的親民及重視公安的作風，令人遺憾。

林耀長回應，仁愛國宅供公眾使用的部份，由區公所負責管理維護，公所不會推託，但私人產權範圍，市府不宜介入，這是一致性的處理原則。公部門只能依法行政，不能逾越法令規定，絕非官僚心態。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/