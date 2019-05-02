台中市即日起啟動第2階段收購荔枝椿象卵片

2019-05-02 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕今年受暖冬乾旱影響，荔枝、龍眼開花及著果情形不理想，台中市政府為鼓勵農友做好田間管理，今年3月4日至4月29日已辦理第1階段荔枝椿象卵片收購計畫，即日起至6月27日再啟動第2階段收購，收購金額並從每片3元提高為5元。

農業局表示，荔枝椿象一般卵片上皆有14顆卵，每隻雌蟲每次可生產10次，繁殖速度驚人，移除卵片可有效降低荔枝椿象族群數量，簡便有效，市府於去年即全國首創在荔枝、龍眼開花期辦理荔枝椿象卵片收購計畫，去年共收購14萬3865卵片，減少約201萬隻荔枝椿象。

農業局於今年3月4日至4月29日再度辦理第1階段荔枝椿象卵片收購計畫，今天起至6月27日則啟動第2階段收購，收購金額並從每片3元提高為5元，由種植荔枝及龍眼面積逾10公頃的14個農會辦理，別為霧峰、太平、烏日、大里、台中地區、大雅、豐原、潭子、清水、后里、沙鹿、新社、東勢及神岡區農會。

農業局表示，凡設籍或耕地於台中市的民眾皆可於收購期間的每周一及四上午9點至下午4點，到14個農會繳交卵片，市府並將視台中平腹小蜂實際數量及農友繳交卵片情形，酌予回饋提供荔枝椿象天敵平腹小蜂，以利農友進行防治。

農業局提醒，荔枝椿象雖不會主動攻擊人類，但受到驚嚇時會分泌臭液，若不慎觸碰臭液，輕則造成皮膚灼燒感，嚴重引發潰爛，若噴到眼睛更可能造成失明，呼籲民眾防治時務必注意安全，著長袖衣物、帽子、口罩及手套，並隨身攜帶清水，以便被噴到時可即時沖洗預防。

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