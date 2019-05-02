嘉市攝影學會義賣經典作品做公益 裸體藝術照令人驚豔

2019-05-02 14:56

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市攝影學會今起到5月31日，在嘉義市議會一樓大廳舉辦經典作品展，展出資深攝影師吳振義、林宗輝、翁啟龍等人攝影作品，其中林宗輝「春境霧色」作品，以裸體模特兒躺在阿里山湖邊霧景中為構圖，2008年曾獲員林國際攝影藝術展金牌，令人驚艷。

嘉義市攝影學會理事長黃英聰表示，此次展覽的作品都可義賣，另準備有嘉義市長黃敏惠、市議會議長莊豐安簽名的攝影集100本，以每本600元供民眾認購，所得將捐贈給嘉義市腦性麻痺協會、華山基金會嘉義市天使站。

攝影學會總幹事黃振遠說，展出作品創作主題包含自然風景還有人體藝術攝影，尤其人體藝術類因裸體模特兒收費高、人數減少，近年以此為創作的作品愈來愈少，此次展出作品60幅中，還包括之前比賽的多幅人體藝術照，歡迎大家參觀展覽、一起作好事

黃敏惠說，很多政府做不到的事透過民間發起的力量更讓人感恩，如此次攝影學會義賣作公益，希望藉此鼓勵民眾面對困難要有勇氣挑戰、轉換為向前走的力量，並結合各界作美好的事情，都是一種生命的教育。

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