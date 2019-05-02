藤枝國家森林遊樂區停止計程車接駁 遊客須改採步行入園

2019-05-02 14:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄藤枝森林遊樂區因八八風災封園近10年，林務局屏東林區管理處三月底開放試營運，並提供費計程車接駁服務，但接駁服務成效不彰，屏林處決定停止接駁，未來遊客入園須改採步行3公里入園。

屏林處表示，藤枝國家森林遊樂區自3月31日辦理試營運，規劃遊客將車輛停放於櫻花公園停車場，並聘僱保全於停車場入口（約位於16.5K處）至聯外道路18K實施交通引導，以維持道路順暢

經統計，3月31日至4月25日付費計程車共接駁731人，但遊客入園人數達5678人，每日接駁人數佔入園人數平均12.05%，顯示多數遊客搭乘計程車意願及接駁效益低，大多數遊客都是採取步行入園方式，於是屏林處決定終止付費計程車接駁服務。

屏林處指出，自聯外道路步行入園，步道多為上昇陡坡，設施亦較為簡易，請遊客務必衡量自身體能，再行申請入園；另為維護遊客安全，園區試營運期間開放時間為上午8時至下午4時，由於櫻花公園停車場廁所供水有限，遊客需步行至園區入口才有廁所供正常使用，提醒遊客可先在六龜市區補給食物並解決民生需求，再行前往藤枝。

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