斗六高中繁星與個人申請成績破校史紀錄 謝宇昊上台大醫學系

2019-05-02 13:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六高中今年大學入學繁星與個人申請成績亮眼，截至目前為止，已有謝宇昊等人上台大醫學系，其中繁星推薦錄取醫學系有5人，錄取牙醫系2人；個人申請部分，有黃禹修等4人錄取6個醫學系，成績亮眼。

斗六高中108年大學繁星推薦與個人申請，截至目前，在繁星推薦方面，謝宇昊錄取台灣大學醫學系、許景皓錄取陽明大學醫學系、林咏臻錄取長庚大學醫學系榜首、尤彥鈞錄取台北醫學大學醫學系、黃承煬錄取中山醫學大學醫學系、李妤婕錄取台灣大學牙醫學系、孫抒硯錄取台北醫學大學牙醫學系（繁星推薦）。

個人申請部分，謝宇昊錄取台北醫學大學醫學系、黃禹修錄取台北醫學大學醫學系及輔仁大學醫學系、林晉寬錄取輔仁大學醫學系、陳品翰錄取中國醫藥大學及高雄醫學大學醫學系）、林依貞錄取中國醫藥大學藥學系、廖國任錄取中國醫藥大學藥學系，廖國任、林郁珊 、李信叡、劉晏廷 、陳宛涵 5人錄取高雄醫學大學藥學系。

後續還有國防醫學院及警大個人申請陸續放榜，尚有數位高三應屆生有希望錄取。

斗六高中學生今年錄取台大、清大、交大、成大、政大、中央、中興、中山、中正、臺科大、北科大、雲科大、師大等頂尖大學科系已超過100人次，打破該校歷年紀錄，為雲嘉地區之最。

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