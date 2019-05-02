曝爆雷復仇者4被封鎖怕挨打求救 高嘉瑜：我看無解、無法原諒

2019-05-02 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕這也是選民服務？好萊塢電影《復仇者聯盟：終局之戰》上月24日在台灣上演後，隨即刷新台灣票房紀錄，部分尚未進場觀賞的粉絲們，紛紛在網路上要求不准劇透，香港還傳出有民眾看完後在門口爆雷被打到流血。未料，疑似有名網友不慎在對方看片前「雷到」人家，擔心自己的安危，轉而向台北市議員高嘉瑜求救。

高嘉瑜昨在臉書分享兩張私訊截圖，第一張圖中可見對話中寫道，「嘉瑜你好！有件事情想請你幫忙。最近我跟一位內湖的居民發生了爭執，內容主要是她在看復仇者4之前，我不小心雷到她，一方面我很擔心我自己的安全，也希望事情圓滿落幕，想請問嘉瑜現在有什麼管道可以幫助我嗎」。

第二張圖則寫著，「承受了一些語言暴力，也被封鎖了」，但因沒管道與朋友溝通、解決誤會，「從上映日那天到現在，其實都很怕被傷害」，並答應尋求其他臉友意見的建議，不過希望不要公布他的身分，「我知道漫威迷很在意爆雷」。

高嘉瑜也在貼文中求助鄉民，「請問大家，這個要怎麼幫？」並標記「我看是無解。不是千叮嚀萬交代不要爆雷嗎？要我也無法原諒，建議誠心道歉，再請吃飯看電影」。底下網友則開玩笑稱「這樣的等級，算要洗門風才能解決了」、「他如果有誠意道歉就直接去找對方」、「爆雷一時爽，全家火葬場」、「爆雷是假，聊天是真」。

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