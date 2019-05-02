小白宮的創建人、台灣阿拉伯王病逝 享壽83歲

2019-05-02 13:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕有「台灣阿拉伯王」之稱、宜蘭友愛百貨創辦人林昭文，日前在台北榮總逝世，享壽83歲；據了解，林昭文家族行事作風低調，目前後事正由兒子、妻子處理。

林昭文30多年前在沙烏地阿拉伯發跡，經營事業有成後，返回台灣宜蘭，1997年於宜蘭市創辦友愛百貨，該棟大樓不僅是宜蘭市區的地標，也是宜蘭最早的百貨公司。

由於長年旅居中東，林昭文蓄起阿拉伯男子鬍鬚，並穿著阿拉伯裝扮，而被冠上「台灣阿拉伯王」稱號。

多年前，他在頭城外澳海濱興建阿拉伯式宮殿作為私人招待所，被宜蘭人稱作「小白宮」；宮殿旁邊，則另蓋一座中式建築，取名「桂蓮園」感謝妻子楊桂蓮的扶持與陪伴。

據了解，小白宮造價至少3億元，宮殿內有林昭文蒐集的木雕、銅器、瓷器等中東骨董珍品；不過，宮殿隱身白色高牆內，大門長年緊閉，謝絕訪客，外界難一窺內部堂皇，也為這座白宮蒙上一層神秘面紗。

林昭文雖在宜蘭經營百貨公司、飯店，但行事作風低調，隨年紀漸長，近年事業已陸續交棒給第二代；目前林昭文後事正由家人處理，今起至5月10日在台北龍巖會館開放弔唁。

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