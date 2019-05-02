「我們與惡的距離」... 聽聽受刑人家屬怎麼說

2019-05-02 12:19

〔記者何玉華／新北報導〕「我們與惡的距離」戲劇夯，連帶地讓受刑人家屬的處境受到關注，受新北市政府委託辦理「脆弱家庭」專案服務的紅心字會，3日起至12日將在萬華剝皮寮歷史街區，辦理全台少見的受刑人子女體驗展覽，內容規畫了多項情境體驗、作文圖畫欣賞及受刑人子女座談活動，希望讓更多人認識、理解進而接納這群被忽略的受害者。

紅心字會受刑人家庭服務組社工李威毅說，社會上對受刑人家屬的歧視是隱而未見的，在街頭推廣時，常有民眾一開始都表示能認同「罪不及家庭」，但當問到是否願意讓孩子跟受刑人的孩子玩時，對方就會出現猶豫、考慮。

實際照顧這些家庭兒少的社工說，受刑人的家屬中，小孩過得比大人辛苦。大人被罵一罵就算了，小孩子要受的指指點點很多，有時候學校裡的同學童言無忌，講出來的話卻可能深深刺傷這些孩子。

紅心字會家庭服務部主任李怡穎指出，展覽取名「你的忽視會讓他長成你想像的樣子」就是希望讓社會大眾能夠不再忽視這群孩子，打破「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞」的社會成見，反之給予支持與鼓勵，給受刑人家庭一個友善的社會環境。

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