為了墾丁那盤滷味 張正傑將龍磐化身全球獨創歌劇院

2019-05-02 12:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁前兩年因為負面消息影響觀光，近期旅遊人潮漸有復甦，經常到訪墾丁度假的大提琴音樂家張正傑，不捨他最愛的台灣度假勝地受傷，去年開始與墾管處研究戶外演出地點，決定下週在東海岸龍磐公園舉辦歌劇，只因為他認為「墾丁不應該因為滷味沒落！」

「墾丁有台灣最美的一片海，是我第二個家！」特別南下舉辦記者會的張正傑說，他常到墾丁度假，也總是介紹國外友人到訪，看到前兩年地方觀光有點蕭條，納悶「台灣人到哪裡去了？」，希望透過古典音樂力量幫助墾丁重生，重新認識台灣國境之南的美景。

為了找尋適合戶外歌劇的地點，張正傑找尋不少景點，卻難以忘記龍磐公園及東海岸線的壯闊，避開落山風季節的影響，決定在母親節的週末演出，還找來女高音蔣啟真、翁若珮、男高音王典及男中低音丁一憲等國內外一流音樂家共同演出。

屏縣府文化處表示，這個全球首見的歌劇院，以草原為舞台、太平洋為背板，樂迷沒有拘束的或坐或臥，是在音樂廳裡感受不到的，11日當天下午4點半開場後，預計會有歌劇「卡門」的鬥牛士之歌、愛情像小鳥，「杜蘭朵公主」的公主徹夜未眠，「茶花女」的飲酒歌等多首曲目，鵝鑾鼻公園下午兩點辦開始也會有免費接駁專車。

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