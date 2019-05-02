南鐵地下化 鐵道局：訂5月3日強制拆除、約30、40戶拒搬遷

2019-05-02 11:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化工程推進，南市榮譽街北側起至民族路四維地下道這一段，預計於5月3日強制拆除，現地拆遷戶除了部份已配合領取土徵補償費及搬空之外，也不乏住戶抗議政府鴨霸拒絕搬遷，表達強烈不滿。

政大教授徐世榮今（2）日在臉書發文，代為住戶抱不平，指出鐵工局派人天天在家門口守著，十多天都這樣，只要有人出入，就圍上前盤問，還發要趕快搬遷發強拆的單子，說這間房子要被拆了，要留電話給他們，天天打電話恐嚇房子半夜要被拆了，要大家趕快搬走。

臉文也提到，連第五分局開元派出所的警察，也當鐵工局的「幫兇」打電話給住戶要趕快要搬走，他們警察會來圍著房子半夜就會被強拆，有的聽到警察的電話，被嚇得不敢回家，地上還許封鎖區救護車待命區，這是要強拆的布置，家人好像兵臨城下了，就搬出去住旅社，「跟他們說我人在醫院照顧98歲高齡老母親」，請它們不要這樣對付家人，還是繼續從早上8點輪班到晚上10點，只要出入的人，一個也不放過，我到底是犯了什麼法了！」

不過，交通部鐵道局工程人員表示，何時斷水斷電，何時拆除，都有提早公告通知拆遷戶，4月30日依法執行斷水斷電，5月3日執行拆除，也都儘力宣導請拆遷戶配合，並非臨時告知要拆除。

據了解，南鐵地下化沿線拆遷戶有340戶，鐵道局依法徵收用地，之前已發出2波通知單，籲請拆遷戶配合4月底前完成搬遷，否則將依法拆除，住戶多數已清屋搬空待拆，有的仍觀望態度，大都在林森路至民族路這段，尚有3、40戶拒領拒搬遷。

南市都發局強調，2009年9月9日核定路線自始就是「在既有鐵路的東側」施工，是唯一版本，市府並無推翻原核定路線而向東移設的情形。

都發局表示，「臺南市區鐵路地下化計畫」工程規劃範圍與施工工法，係因應地下化施工中鐵路營運安全、降低施工風險、維持安全距離及臺南車站為國定古蹟無法更動等因素，將永久隧道（即地下化的軌道）設於「既有鐵道的東側」，是行政院最後決定採用的最佳方案。

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