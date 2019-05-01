行政院仿網紅「財哥」發文 致敬勞工：大家...辛苦了...

2019-05-01 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「財哥專業檳榔攤」經常用短短幾句話來影射時事，而字句中用大量刪節號斷句也成了他的特徵，這種特殊的發文格式引起許多粉絲專頁效仿，今（1）日是五一勞動節，行政院粉專也跟上潮流，用「財哥體」向勞工們致敬。

行政院的臉書粉專在5月1號勞動節這天發文向勞工致敬，但用的並不是生硬的文宣，取代的是最近相當夯的「財哥體」，文章配合蘇貞昌照片，打上「勞工...朋友...大家...辛苦了...勞動節...快樂...繼續...衝衝衝...」，行政院粉專還貼心提醒政府有補助定期口腔癌篩檢，蘇貞昌本人也在留言區配合網友一起使用「財哥體」。

此文一發引起不少迴響，許多網友笑瘋，紛紛留言表示「解析...度...太高...請...注意...」、「原來...院長...也是...檳友...」、「這個...才是...接地氣...」、「財哥...國家...級...認證...」。

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