水哦！梅雨鋒面過境 石門水庫蓄水率破6成

2019-05-01 20:04

〔記者許倬勛／龍潭報導〕受惠於首波梅雨鋒面帶來的豐沛雨量，水利署北區水資源局統計，迄今天下午5點，石門水庫集水區累積雨量54.2毫米，水庫進帳約800萬噸蓄水，目前水情呈藍燈穩定，可滿足二期稻作農業用水、民生及公共給水，正常供水到7月初無虞。

截至今天下午5點，石門水庫大壩水位逾235公尺、蓄水量1億2790萬噸、蓄水率64.8%，已完全淹沒被視為水情指標、佇立在集水區石壁邊的「酋長石」，是自3月7日「華南雲雨區」帶來的強降雨以來，今年水情最好的一次。

有鑑今年春雨降雨量不足，北水局未雨綢繆，協議桃園、石門農田水利會，4月起農業用水打5折供應，減輕石門水庫供水量壓力。北水局副局長張庭華說，這2天梅雨雖發威，但傍晚後雨勢均有減緩之勢，是否改回正常供水有待觀察，所幸桃園稻作已進入本田期，需水量下降，仍呼籲民眾節約用水。

中央氣象局預報，下一波持續性大雨將於下週一至週三出現，屆時會有一波較完整的「滯留鋒面」通過台灣，各地將出現更久、更明顯的降雨，石門水庫可望大進帳。

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