虎尾持法媽祖宮為千名考生祈福「包高中」

2019-05-01 16:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾持法媽祖宮今天下午為大成商工、虎尾農工、崇德國中千餘名考生祈福，當場發送包子、發糕、粽子祝福考生「包高中」，希望增加大家的信心，順利通過甄試、金榜題名。

虎尾大成商工今年應屆有800多名考生即將畢業，為祝福他們參加統測與甄試順利，校方今天為高三考生加油打氣，特別準備考生自己包的包子及粽子到虎尾持法媽祖宮祈福，虎尾農工及崇德國中應屆考生也共襄盛舉。

大成商工今天中午由校長鄒紹騰、長會會長周保谷等主持「包中─考試祈福活動」，並由餐飲科學生指導考生包粽子，再帶往持法媽祖宮祈求媽祖護佑，讓大家都能考出好成績。

大成商工餐飲科學生林伊柔說，為了準備統測及甄試，時常熬夜唸書，假日也放棄與家人出遊，加強餐飲相關職類技術士檢定與統測考科，尤其統測即將在本週六、日進行，同學都很緊張，希望能藉由此次活動，向媽祖祈福，能考出自己最棒的成績。

鄒紹騰祝福所有考生吃完粽子後，再到至虎尾持法媽祖宮祈福，增加信心，相信媽祖會保佑考生「包高中」後進入理想中的大學就讀，進入職場上能學以致用，開展人生。

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